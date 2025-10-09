Ambrosini sicuro | L’Inter ha cambiato mentalità Chivu porta aggressività Pio e Bonny? Ecco cosa penso
Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e della Nazionale Italiana, è intervenuto dagli studi di DAZN per analizzare il momento dell' Inter guidata da Cristian Chivu, soffermandosi sia sulle scelte di mercato sia sull'evoluzione tattica e mentale della squadra. MERCATO E RINFORZI – «Se Pio Esposito e Bonny erano i giocatori che mancavano alle spalle di Lautaro e Thuram? Senza dubbio, la cosa migliore è questa, poi l'Inter ha preso anche Luis Henrique, che può sostituire Dumfries sulla destra con caratteristiche differenti dagli altri».
