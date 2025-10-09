Ambrosini | L’Inter ha cambiato mentalità con Chivu è aggressiva

Ilprimatonazionale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Ambrosini è intervenuto per analizzare il momento dell’ Inter di Cristian Chivu, confrontandola anche con il metodo di lavoro del suo Milan. OPZIONI INTER –   “Se Pio Esposito e Bonny erano i giocatori che mancavano alle spalle di Lautaro e Thuram? Senza dubbio, la cosa migliore è questa, poi l’Inter L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

ambrosini l8217inter ha cambiato mentalit224 con chivu 232 aggressiva

© Ilprimatonazionale.it - Ambrosini: “L’Inter ha cambiato mentalità, con Chivu è aggressiva”

In questa notizia si parla di: ambrosini - inter

Ambrosini: «L’Inter è ancora la squadra da battere, il Mondiale è servito a Chivu. Sullo scudetto dico questo»

Ambrosini: «Lo spogliatoio dell’Inter è fatto di uomini, ecco cosa mi aspetto»

Ambrosini suggerisce: «Psg Inter come quest’altra finale. I giocatori devono tirare fuori qualcosa»

Cerca Video su questo argomento: Ambrosini L8217inter Ha Cambiato