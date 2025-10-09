Ambrosini | Gli esterni devono crescere Ecco cosa deve tirare fuori Leao Paragone Modric-Maldini
L'ex centrocampista Massimo Ambrosini del Milan parla dell'inizio stagionale dei rossoneri con Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: ambrosini - esterni
Mirella Ambrosini Music - facebook.com Vai su Facebook
#UdineseMilan #milan #SempreMilan #SerieA #Modric illumina d’esterno. #Ambrosini: “Bisogna consegnarlo ai musei” | VIDEO - X Vai su X
Ambrosini: “Gli esterni devono crescere. Ecco cosa deve tirare fuori Leao”. Paragone Modric-Maldini - L'ex centrocampista Massimo Ambrosini del Milan parla dell'inizio stagionale dei rossoneri con Massimiliano Allegri. Da msn.com