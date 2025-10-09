Ambrosini | Gli esterni devono crescere Ecco cosa deve tirare fuori Leao Paragone Modric-Maldini

Pianetamilan.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex centrocampista Massimo Ambrosini del Milan parla dell'inizio stagionale dei rossoneri con Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ambrosini gli esterni devono crescere ecco cosa deve tirare fuori leao paragone modric maldini

© Pianetamilan.it - Ambrosini: “Gli esterni devono crescere. Ecco cosa deve tirare fuori Leao”. Paragone Modric-Maldini

In questa notizia si parla di: ambrosini - esterni

ambrosini esterni devono crescereAmbrosini: “Gli esterni devono crescere. Ecco cosa deve tirare fuori Leao”. Paragone Modric-Maldini - L'ex centrocampista Massimo Ambrosini del Milan parla dell'inizio stagionale dei rossoneri con Massimiliano Allegri. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ambrosini Esterni Devono Crescere