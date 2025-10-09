Ambrosini | Gimenez? Se Pulisic ha fatto benissimo finora il merito è anche suo

Pianetamilan.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex centrocampista Massimo Ambrosini del Milan parla dell'inizio stagionale dei rossoneri con Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole su Gimenez a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ambrosini gimenez se pulisic ha fatto benissimo finora il merito 232 anche suo

© Pianetamilan.it - Ambrosini: “Gimenez? Se Pulisic ha fatto benissimo finora il merito è anche suo”

In questa notizia si parla di: ambrosini - gimenez

ambrosini gimenez pulisic haAllegri striglia Leao ma Pulisic e Gimenez partono per il giro attorno al mondo: 39mila km - Rabiot accusa, De Siervo risponde, ma nel frattempo, causa nazionali, la coppia d’attaccanti titolari del Milan percorrerà il giro del mondo. Riporta tuttosport.com

ambrosini gimenez pulisic haAmbrosini su Leao: "Ha il dovere di sforzarsi per aiutare la squadra" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore Massimo Ambrosini, oggi opinionista di DAZN, ha parlato del nuovo corso rossonero firmato Max Allegri, e ... Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Ambrosini Gimenez Pulisic Ha