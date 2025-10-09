Ambrosini è sicuro | Milan con Allegri sei da scudetto Leao? Ha il dovere di sforzarsi per aiutare la squadra
L'ex centrocampista rossonero ha parlato dell'inizio di stagione: "Leao deve aiutare la squadra. Pulisic fin qui è il migliore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ambrosini - sicuro
Ambrosini sicuro: «Pio Esposito ha tutto per emergere. Ho una menzione speciale per questo giocatore»
Ambrosini è sicuro: «Come vivrà Allegri questo Juve Milan? Ne ha viste parecchie. Ha fatto anni importanti in bianconero ma…»
#Ambrosini sicuro su #Allegri Ecco come vivrà #JuveMilan - X Vai su X
Alex Ambrosini Goal Shooting Academy - facebook.com Vai su Facebook
Ambrosini: «Napoli e Inter favorite, il Como è una bellezza Milan che brutta sorpresa» - Di ritorno da una vacanza on the road negli States, Massimo Ambrosini — opinionista di punta nella squadra di talent di Dazn — sale in cattedra e dal suo osservatorio privilegiato esprime le iniziali ... Da corriere.it
Ambrosini: "Milan, l'obiettivo deve essere quello di stare in testa alla classifica" - La risposta di Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, nell'intervista rilasciata al QS è la seguente: "I bianconeri hanno potuto dare ... Riporta tuttomercatoweb.com