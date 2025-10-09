Ambrosini avverte | Il Milan ha spirito e organizzazione Scudetto? Senza questa cosa ma Inter e Napoli sono forti

Inter News 24 Ambrosini sulla lotta scudetto. Alla Gazzetta dello Sport l’ex centrocampista del Milan ha inquadrato i rossoneri come competitivi per il titolo. Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, è intervenuto alla Gazzetta dello Sport per commentare il momento dei rossoneri, il pareggio di domenica contro il Torino e le possibilità di scudetto della squadra di Massimiliano Allegri in una stagione senza impegni europei. SUL PAREGGIO CON IL TORINO – «Non è obbligatorio scegliere (sorride, ndr). Se vai a contare le occasioni da gol ne ha creato più il Milan che è andato più vicini al successo». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ambrosini avverte: «Il Milan ha spirito e organizzazione. Scudetto? Senza questa cosa, ma Inter e Napoli sono forti»

In questa notizia si parla di: ambrosini - avverte

Milan-Cremonese, Ambrosini avverte: “Difficile paragonare questa squadra a quella dello scorso anno”

Iker Bravo avverte il Milan Le dichiarazioni https://milanworld.net/threads/iker-bravo-col-milan-giocheremo-per-vincere.154441 #Milan #UdineseMilan #Calcio - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Ambrosini non ha dubbi: "La mano di Allegri si vede chiaramente" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore Massimo Ambrosini, oggi opinionista di DAZN, ha parlato del nuovo corso rossonero firmato Max Allegri, e ... Scrive milannews.it

Ambrosini si racconta: «Juve Milan? Se conti le occasioni da gol ne ha create più il Milan. Leao? È il grande interrogativo di questo momento. Su Modric dico questo…» - » Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan e oggi opinionista DAZN, ha analizz ... Riporta calcionews24.com