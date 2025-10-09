Gallarate, comune del Varesotto, avrà presto un nuovo polo scolastico, realizzato dall’amministrazione locale su un’area a verde occupata da un bosco, che tredici e enti tra associazioni ambientaliste e comitati di cittadini, hanno tentato di salvare. Tra loro, c’è anche il Comitato Salviamo gli alberi di Gallarate. Una grande mobilitazione popolare che per qualcuno degli attivisti ha però dei risvolti giudiziari. Sono 22 gli indagati per i quali il procuratore aggiunto di Busto Arsizio Franco Belvisi ha chiesto il rinvio a giudizio che si celebrerà il prossimo 22 gennaio. Processo nel quale il Comune, come ha deliberato il 2 ottobre scorso la Giunta, si costituirà parte civile “al fine di ottenere il recupero delle spese ed il risarcimento dei danni materiali e non materiali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ambientalisti a processo per essersi opposti al taglio del bosco. E il Comune chiede loro i danni