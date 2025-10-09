Ambasciatore Pasticcere Anche il pratese Faccendi è tra i migliori in Italia

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Luca Mannori, Prato può vantare un altro pasticcere nominato Ambasciatore Apei (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana). Si tratta di Francesco Faccendi, che ha appena ricevuto il prestigioso titolo. Titolo che gli permette di entrare a far parte di una comunità di pasticceri d’eccellenza, così da contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione dell’arte pasticcera italiana. "Le emozioni che si provano in questi casi sono immense - è il pensiero di Faccendi -. Far parte di questo gruppo di eccellenza, insieme ai migliori pasticceri d’Italia, è qualcosa di impagabile. Condividere questo percorso con loro è bellissimo e non ha prezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ambasciatore pasticcere anche il pratese faccendi 232 tra i migliori in italia

© Lanazione.it - Ambasciatore Pasticcere. Anche il pratese Faccendi è tra i migliori in Italia

In questa notizia si parla di: ambasciatore - pasticcere

Il pasticcere Faccendi ambasciatore dell’eccellenza italiana

ambasciatore pasticcere pratese faccendiAmbasciatore Pasticcere. Anche il pratese Faccendi è tra i migliori in Italia - Ha ottenuto il titolo Apei dalla commissione presieduta da Iginio Massari. Segnala lanazione.it

ambasciatore pasticcere pratese faccendiIl pasticcere Faccendi ambasciatore dell’eccellenza italiana - Dai profumi della Toscana alla consacrazione nazionale: Francesco Faccendi ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Ambasciatore Apei ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ambasciatore Pasticcere Pratese Faccendi