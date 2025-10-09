Ambasciatore Pasticcere Anche il pratese Faccendi è tra i migliori in Italia

Dopo Luca Mannori, Prato può vantare un altro pasticcere nominato Ambasciatore Apei (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana). Si tratta di Francesco Faccendi, che ha appena ricevuto il prestigioso titolo. Titolo che gli permette di entrare a far parte di una comunità di pasticceri d’eccellenza, così da contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione dell’arte pasticcera italiana. "Le emozioni che si provano in questi casi sono immense - è il pensiero di Faccendi -. Far parte di questo gruppo di eccellenza, insieme ai migliori pasticceri d’Italia, è qualcosa di impagabile. Condividere questo percorso con loro è bellissimo e non ha prezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

