Amanda Lecciso ritrova l' amore con un altro ex del Grande Fratello? Le foto in Puglia

Dopo la fine della relazione con Iago Garcia, Amanda Lecciso sembra aver ritrovato l'amore tra le braccia di un altro ex coinquilino della casa, come dimostrano le foto e i rumors delle ultime ore. Sembra esserci del tenero tra Amanda Lecciso e Maxime Mbandà. I due hanno condiviso l'esperienza dell'ultimo Grande Fratello, dove il rugbista aveva già mostrato un certo interesse per la cognata di Al Bano. Ora, a distanza di qualche mese dalla fine del reality, pare che quella simpatia si sia trasformata in qualcosa di più. Dalla Casa del Grande Fratello alla realtà: la complicità tra Amanda e Maxime Negli ultimi giorni, infatti, i due ex coinquilini hanno pubblicato diverse storie su Instagram che li ritraggono insieme in Puglia, terra natale della Lecciso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amanda Lecciso ritrova l'amore con un altro ex del Grande Fratello? Le foto in Puglia

