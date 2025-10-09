D opo anni di capelli extra lunghi e styling a onde, Amal Clooney cambia taglio. L’avvocata e giurista abbandona la sua iconica chioma lunghissima. Per la stagione autunnale e un importante annuncio di lavoro, Amal -complice il fidato parrucchiere del cuore – ha accorciato di molto il taglio brunette. Aggiornando anche il colore, in armonia con la stagione del foliage. Amal Clooney, il suo abito color cioccolato è la lezione di stile dell’autunno X Il nuovo taglio più corto di Amal Clooney. Ottobre, tempo di fall reset elegante e d’impatto. Questa la ricetta del parrucchiere Dimitris Giannetos, (lo stesso di Kim Kardashian) di Amal Clooney per la nuova chioma da power lady. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Amal non aveva mai avuto un taglio come questo prima d'ora» cit. il suo parrucchiere di fiducia, Dimitris Giannetos