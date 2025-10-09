Amal non aveva mai avuto un taglio come questo prima d' ora cit il suo parrucchiere di fiducia Dimitris Giannetos

Iodonna.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

D opo anni di capelli extra lunghi e styling a onde, Amal Clooney cambia taglio. L’avvocata e giurista abbandona la sua iconica chioma lunghissima. Per la stagione autunnale e un importante annuncio di lavoro, Amal -complice il fidato parrucchiere del cuore – ha accorciato di molto il taglio brunette. Aggiornando anche il colore, in armonia con la stagione del foliage. Amal Clooney, il suo abito color cioccolato è la lezione di stile dell’autunno X Il nuovo taglio più corto di Amal Clooney. Ottobre, tempo di fall reset elegante e d’impatto. Questa la ricetta del parrucchiere Dimitris Giannetos, (lo stesso di Kim Kardashian) di Amal Clooney per la nuova chioma da power lady. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Amal non aveva mai avuto un taglio come questo prima d'ora» cit. il suo parrucchiere di fiducia, Dimitris Giannetos

Dopo tanti anni di maxi lunghezze, Amal Clooney accorcia la chioma di ben 20 centimetri - «Amal non aveva mai avuto un taglio come questo prima d’ora» ha spiegato Giannetos a Vogue USA. Da iodonna.it

