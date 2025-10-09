Ama Danza e Prega appuntamento dedicato a Scrittura e auto-scoperta | un viaggio verso il miglioramento

Dopo il grande successo e la sentita partecipazione del quarto appuntamento, la rassegna Ama, Danza e Prega è pronta a illuminare una nuova sera di profonda connessione tra arte, benessere e spiritualità. L’evento, interamente gratuito, si prepara per la sua quinta tappa, venerdì 10 ottobre 2025, proponendo un tema di grande attualità e introspezione: “ Scrittura e auto-scoperta: un viaggio verso il miglioramento “. Il precedente appuntamento, tenutosi venerdì 3 ottobre presso la suggestiva cornice di Casale Girasole a Ostia Antica, ha celebrato la fusione tra danza e pittura, confermando il format vincente della kermesse. 🔗 Leggi su Ildenaro.it