Ama Danza e Prega appuntamento dedicato a Scrittura e auto-scoperta | un viaggio verso il miglioramento
Dopo il grande successo e la sentita partecipazione del quarto appuntamento, la rassegna Ama, Danza e Prega è pronta a illuminare una nuova sera di profonda connessione tra arte, benessere e spiritualità. L’evento, interamente gratuito, si prepara per la sua quinta tappa, venerdì 10 ottobre 2025, proponendo un tema di grande attualità e introspezione: “ Scrittura e auto-scoperta: un viaggio verso il miglioramento “. Il precedente appuntamento, tenutosi venerdì 3 ottobre presso la suggestiva cornice di Casale Girasole a Ostia Antica, ha celebrato la fusione tra danza e pittura, confermando il format vincente della kermesse. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: danza - prega
Ama, danza, prega: a Ostia Antica uno show dedicato all’arte e alla spiritualità
Un laboratorio e uno spettacolo sulla musica e la danza è il prossimo appuntamento, venerdì 26 settembre, di ‘Ama, danza e prega’, il progetto che celebra la danza come linguaggio universale e forma di preghiera e rito. Info su #CultureRoma: http://bit.ly/47 - X Vai su X
Ad Ostia Antica per la quarta tappa danza e pittura si fondono in un'espressione di spiritualità e benessere naturale. - facebook.com Vai su Facebook
Ama, Danza e prega, una serie di incontri artistici e spirituali che si pone l'obiettievo di risvegliare le coscienze ad Ostia Antica - Ama, Danza e prega, è un progetto dell'associazione culturale “Amici dell'Ostiamare”, promosso da Roma Capitale - Secondo ilmessaggero.it