Alzheimer e nutraceutici | le nuove scoperte per proteggere il cervello
L ’Alzheimer è una delle sfide più complesse della medicina moderna. Colpisce milioni di persone e rappresenta una delle principali cause di disabilità nella popolazione anziana. Per decenni si è pensato che la malattia fosse scritta nel DNA, ma oggi sappiamo che l’epigenetica, cioè la capacità dell’ambiente di influenzare l’espressione genica, gioca un ruolo fondamentale. È vero che l’Alzheimer si potrà diagnosticare precocemente? X Questo significa che il nostro stile di vita – l’alimentazione, il movimento, il sonno, le relazioni sociali – può determinare quanto a lungo e quanto bene il cervello rimarrà sano. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Tumori, Alzheimer, Parkinson, Sclerosi Multipla… Malattie che cambiano la vita. Ma oggi, accanto alla medicina tradizionale, nuove strade si aprono: dalla nutraceutica, all'epigenetica.
Alzheimer: il litio protegge il cervello dal declino cognitivo e apre nuove prospettive di cura
Alzheimer, studio italiano apre speranza dall'epigenetica