L 'Alzheimer è una delle sfide più complesse della medicina moderna. Colpisce milioni di persone e rappresenta una delle principali cause di disabilità nella popolazione anziana. Per decenni si è pensato che la malattia fosse scritta nel DNA, ma oggi sappiamo che l'epigenetica, cioè la capacità dell'ambiente di influenzare l'espressione genica, gioca un ruolo fondamentale. Questo significa che il nostro stile di vita – l'alimentazione, il movimento, il sonno, le relazioni sociali – può determinare quanto a lungo e quanto bene il cervello rimarrà sano.

Alzheimer e nutraceutici: le nuove scoperte per proteggere il cervello