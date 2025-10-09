Alzheimer al Maresca di Torre del Greco apre l’ambulatorio per la stimolazione transcranica

All’ospedale Maresca di Torre del Greco è attivo il nuovo ambulatorio specializzato nella stimolazione transcranica non invasiva ad onde d’urto per il trattamento dei disturbi cognitivi e della malattia di Alzheimer in fase lieve e moderata. Si tratta del primo centro in Campania e nel Sud Italia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: alzheimer - maresca

Alzheimer, all’ospedale Maresca di Torre del Greco la stimolazione transcranica

Una nuova speranza contro l’Alzheimer al Maresca di Torre del Greco È attivo il primo ambulatorio in Campania e nel Sud Italia specializzato nella stimolazione transcranica ad onde d’urto (New-Wave), un trattamento innovativo, non invasivo e senza effe - facebook.com Vai su Facebook

#Torre del Greco - Alzheimer, al Maresca attivo l'ambulatorio new-wave Trattamento non invasivo con onde d'urto per i disturbi cognitivi e l'Alzheimer lieve: il primo ambulatorio nel Sud Italia. Leggi la notizia --> https://ift.tt/YCKW9SP - X Vai su X

Alzheimer, a Torre del Greco al via la stimolazione transcranica ad onde d'urto: primo centro nel Sud Italia - Una nuova frontiera nella lotta all'Alzheimer e ai disturbi cognitivi in fase lieve e moderata prende il via all'ospedale Maresca di Torre del Greco, primo centro in Campania e nel Sud Italia a dotars ... ilvescovado.it scrive

Alzheimer: a Torre del Greco la stimolazione transcranica - Prima in Campania e nell'intero sud Italia, all'ospedale Maresca di Torre del Greco arriva la stimolazione transcranica non invasiva ad onde d'urto per il trattamento dei disturbi cognitivi e della ... Lo riporta ansa.it