Alzheimer al Maresca di Torre del Greco apre l’ambulatorio per la stimolazione transcranica

Napolitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ospedale Maresca di Torre del Greco è attivo il nuovo ambulatorio specializzato nella stimolazione transcranica non invasiva ad onde d’urto per il trattamento dei disturbi cognitivi e della malattia di Alzheimer in fase lieve e moderata. Si tratta del primo centro in Campania e nel Sud Italia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: alzheimer - maresca

