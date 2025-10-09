E dopo l'ex procuratore Mario Venditti, finisce nelle maglie dell'inchiesta Clean 2 anche il pm Pietro Paolo Mazza. L'abitazione del pubblico ministero è stata perquisita stamattina, mentre è finita nel primo pomeriggio la perquisizione del suo ufficio alla Procura di Milano, dove alcune ore prima si erano presentati gli uomini della Guardia di Finanza, insieme alla pm Claudia Moregola, titolare insieme al procuratore capo di Brescia Francesco Prete, dell'inchiesta sulla gestione opaca delle spese sostenute a Pavia quando il capo era Venditti, già indagato sempre a Brescia per corruzione in atti giudiziari perché, secondo gli inquirenti, si sarebbe fatto corrompere per archiviare Andrea Sempio dall'accusa dell'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Altro colpo di scena nell'indagine sull'ex pm di Pavia: chi è stato perquisito. Caccia alle spese pazze