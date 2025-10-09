Altro colpo di scena nell' indagine sull' ex pm di Pavia | chi è stato perquisito Caccia alle spese pazze
E dopo l'ex procuratore Mario Venditti, finisce nelle maglie dell'inchiesta Clean 2 anche il pm Pietro Paolo Mazza. L'abitazione del pubblico ministero è stata perquisita stamattina, mentre è finita nel primo pomeriggio la perquisizione del suo ufficio alla Procura di Milano, dove alcune ore prima si erano presentati gli uomini della Guardia di Finanza, insieme alla pm Claudia Moregola, titolare insieme al procuratore capo di Brescia Francesco Prete, dell'inchiesta sulla gestione opaca delle spese sostenute a Pavia quando il capo era Venditti, già indagato sempre a Brescia per corruzione in atti giudiziari perché, secondo gli inquirenti, si sarebbe fatto corrompere per archiviare Andrea Sempio dall'accusa dell'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: altro - colpo
La banda dei bancomat, altro colpo a San Marino: quarto assalto in due mesi. Vigilante spara in aria
Vis Casilina calcio: un altro colpo top in attacco
Lotta al narcotraffico: arrestato in Spagna il camorrista Simone Bartiromo. Colosimo: “Un altro colpo alle mafie”
Calciomercato Napoli: la Premier League può regalare un altro colpo - facebook.com Vai su Facebook
Un altro colpo di genio. A forza di colpi sto genio porterà a un ballottaggio Bardella/Le Pen vs Melenchon. Così i francesi lo rimpiangeranno. Al genio. - X Vai su X
Milano, perquisito il pm che lavorava con l'ex procuratore Mario Venditti a Pavia: i finanzieri alla ricerca di spese per auto di lusso, cene e corse di cavalli - Ora nuovo colpo di scena, con la perquisizione del pm Pietro Paolo Mazza, oggi a Milano, nell'ambito d ... Scrive msn.com
5 grandi colpi di scena nelle serie tv che vorresti dimenticare per vedere di nuovo - Ecco 5 grandi colpi di scena nelle serie televisive che vorresti rivivere nuovamente come se non li avessi mai visti. Secondo serial.everyeye.it