Altro che rissa hanno provato a uccidere nostro padre Parlano i figli del giostraio ridotto in coma alla sagra del vino

Non una rissa, bensì una aggressione brutale. La notte violenta alla sagra del vino e dell'uva di Capena nasconde quella che poteva essere una fatale tragedia. Già, perché c'è un uomo di 65 anni - un noto giostraio - che ora è in coma e lotta tra la vita e la morte. L'uomo, vittima, è ricoverato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: altro - rissa

Rissa a Punta Vagno, un giovane ferito e un altro portato in questura

Como-Betis, altro che amichevole: pugni in faccia, rissa e due espulsi

Betis-Como, altro che amichevole: rissa con pugni e calci

Ferito anche un altro ragazzo. La violenta rissa è avvenuta nella cittadina del Sannio la notte tra sabato e domenica, all'esterno di una discoteca - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Torino, finale infuocato: rigore col Var, rissa da saloon e annuncio di Piccini al 103', cos'è successo - I padroni di casa hanno trovato il pareggio, quello che ha sigillato il 3 a 3 come risultato definitivo, ben oltre il 90’ con Cataldi che ha trasformato il rigore ... msn.com scrive