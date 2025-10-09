Alta moda nuovo polo produttivo di Pattern a Torino | Sarà la Ferrari dell’abbigliamento
Il gruppo leader nei capi sfilata per le maggiori griffe internazionali vuole difendere il made in Italy: “L’invasione dell’ultra fast fashion è un disastro”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: alta - moda
L’impero Armani e il tesoro di Re Giorgio: tutti i numeri di una galassia del lusso che va dall’alta moda al cioccolato
L'alta moda punta su Apricena: presto un investimento strategico sulla filiera del cotone
Alta moda e performance artistiche ai piedi del castello: via al "Fashion show 2025"
L’azienda d’alta moda rischia di subire un provvedimento pesante. La società non indagata. Ma, per i magistrati di Milano, «agevolava» quanto avveniva negli opifici cinesi subfornitori - facebook.com Vai su Facebook
Nasce il polo toscano della pelle Itan Group: riunite cinque concerie - Un nuovo polo conciario made in Tuscany che unisce sotto lo stesso tetto cinque aziende del settore: si tratta di ... Lo riporta pambianconews.com
Fondazione Garavani Giammetti, a Roma nuovo polo di arte a moda - Abbiamo dedicato le nostre vite a celebrarla, a scoprirne le infinite sfumature e a condividerla con il mondo. ansa.it scrive