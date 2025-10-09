alpeggi e tradizioni il sistema museale valtellinese si mette in mostra

I musei valtellinesi si raccontano a Morbegno. Il sistema museale Valtellina, infatti, sarà presente alla Mostra del Bitto, in piazza S. Antonio a Morbegno i prossimi 18 e 19 ottobre, con uno stand dove il pubblico avrà la possibilità di scoprire la bellezza dei musei della rete provinciale. Il sistema, nato nel 2010, coordina i servizi e le attività di 9 musei distribuiti su tutto il territorio valtellinese, da Morbegno a Livigno. Oltre a custodire e promuovere interessanti collezioni di opere d’arte, oggetti e reperti di varia natura, i musei organizzano eventi e attività per diverse fasce di pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

