Almasri | Siracusano ' Parlamento afferma principio di separazione dei poteri'
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "L'Aula della Camera ha negato l'assurda richiesta di autorizzazione a procedere sul caso Almasri nei confronti del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano e dei ministri Nordio e Piantedosi. La pretesa di aprire un processo contro membri del governo per decisioni prese con l'esclusivo interesse di garantire la sicurezza dei cittadini e del Paese era lunare". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. "Il Parlamento ha rispedito al mittente l'ipotesi di ricorrere al giudice penale per vicende esclusivamente politiche, violando dunque il principio di separazione tra i poteri, con un voto chiaro, limpido e di buon senso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: almasri - siracusano
#tagada Matilde Siracusano commenta l'iscrizione nel registro degli indagati per Giorgia Meloni e alcuni Ministri per il caso Almasri - facebook.com Vai su Facebook
Caso Almasri: la Camera salva Nordio, Piantedosi e Mantovano dal processo. Meloni presente in aula per blindare i suoi ministri - it la discussione alla Camera sull'autorizzazione a procedere verso Nordio, Piantedosi e Mantovano per il caso Almasri. Secondo ilfattoquotidiano.it
Caso Almasri, perché la capo gabinetto di Nordio Giusi Bartolozzi è indagata e cosa succede adesso - Nuovo passo nelle indagini sul caso Almasri, il generale libico su cui pende un mandato di cattura della Corte penale internazionale, che le autorità italiane avevano arrestato a gennaio che il ... Lo riporta fanpage.it