Almasri | Renzi ' Mantovano considera Servizi sua milizia personale'

Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Noi consideriamo la vicenda Almasri uno scandalo per come il governo l'ha gestita, un errore politico clamoroso". Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24. "Voteremo contro l'autorizzazione a procedere per Piantedosi e convintamente a favore all'autorizzazione a procedere per Nordio, che ha mentito al Parlamento, e Mantovano, che ha la brutta abitudine di considerare i Servizi segreti come la propria milizia personale", ha spiegato il leader di Iv. 🔗 Leggi su Iltempo.it

