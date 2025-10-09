Almasri | Renzi ' Mantovano considera Servizi sua milizia personale'
Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Noi consideriamo la vicenda Almasri uno scandalo per come il governo l'ha gestita, un errore politico clamoroso". Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24. "Voteremo contro l'autorizzazione a procedere per Piantedosi e convintamente a favore all'autorizzazione a procedere per Nordio, che ha mentito al Parlamento, e Mantovano, che ha la brutta abitudine di considerare i Servizi segreti come la propria milizia personale", ha spiegato il leader di Iv. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: almasri - renzi
**Almasri: Renzi, 'governo ha mentito, dilettanti allo sbaraglio'**
Caso Almasri, Renzi a La7: “Un governo di pasticcioni che ha detto una caterva di fregnacce. Meloni? Fa la bella statuina”
Almasri: Renzi, 'non scherziamo, la guarentigia non vale per i capi di gabinetto'
"Anche quando non ho condiviso le sue scelte, - dice Renzi - come su Almasri o sui centri migranti in Albania, gli ho sempre riconosciuto correttezza istituzionale" - facebook.com Vai su Facebook
"Anche quando non ho condiviso le sue scelte, - dice Renzi - come su Almasri o sui centri migranti in Albania, gli ho sempre riconosciuto correttezza istituzionale" - X Vai su X
Almasri: Renzi, 'Mantovano considera Servizi sua milizia personale' - "Noi consideriamo la vicenda Almasri uno scandalo per come il governo l'ha gestita, un errore politico clamoroso". Come scrive lanuovasardegna.it
Caso Almasri, il relatore in Giunta chiede si proceda contro Nordio, Piantedosi e Mantovano: “Hanno agito per mero opportunismo politico” - "Hanno mostrato la debolezza del governo rispetto a potenziali ricatti di milizie armate, grave violazione degli obblighi internazionali" ... Riporta ilfattoquotidiano.it