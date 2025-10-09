Almasri Nordio e Piantedosi ridono mentre parla Bonelli Lui li attacca | Non avete decenza di chiedere scusa

Scontro in Aula alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto sul caso Almasri, con la maggioranza che ha salvato e blindato i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano dal processo. Ad attaccare è stato il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, che si è scagliato contro i due ministri, che ridevano nel corso del suo intervento. “Ridete, ridete, stiamo parlando di persone stuprate e torturate da Almasri, non avete decenza di chiedere scusa al Parlamento. Avete mentito, siete dei bugiardi”. “Il governo Meloni ha scritto una pagina buia della nostra Repubblica, delegittimando il diritto internazionale e la Corte penale internazionale che indagava sul criminale libico responsabile di torture e stupri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

