Almasri no aula Camera a processo per Nordio-Piantedosi-Mantovano

Roma, 9 ott. (askanews) – L’aula della Camera ha respinto l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del sottosegretario Alfredo Mantovano, indagati a vario titolo nella vicenda Almasri. Si sono tenute tre votazioni distinte a scrutinio segreto. I sì alla proposta di negare l’autorizzazione per Nordio sono stati 251, i no 112. Per quanto riguarda Piantedosi i sì sono stati 256, 106 i no. Su Mantovano 252 i sì, 112 i no. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

