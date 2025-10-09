Almasri Meloni in Aula blinda Nordio Piantedosi e Mantovano M5s | Torni per parlare di genocidio e Flotilla

La Camera dei deputati, grazie al voto compatto della maggioranza di centrodestra, ha salvato dal processo i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano sul caso della scarcerazione del generale libico Almasri. In aula, per blindare gli indagati, è arrivata anche la stessa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivata poco prima delle votazioni e subito andata via al termine. “>Tre voti distinti (come previsto dal regolamento) e tre risultati uguali: no all’ autorizzazione a procedere del Tribunale dei ministri nei confronti di Nordio, Piantedosi e Mantovano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

