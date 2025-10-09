Almasri | Meloni in aula baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto della Camera
Roma, 9 ott (Adnkronos) - Un baciamano, da parte di Carlo Nordio, pacche sulle spalle e complimenti per Giorgia Meloni in occasione del voto a Montecitorio sul caso Almasri che ha negato l'autorizzazione a procedere per il ministro della Giustizia, per quello dell'Interno Matteo Piantedosi e per il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano. La premier si è presentata puntuale in aula poco prima dell'avvio delle votazioni, mentre i banchi del governo si erano già riempiti di tutti i big dell'esecutivo. Al primo voto, quello su Nordio, la premier si è girata verso la sua destra e ha battuto sulla spalla del ministro della Giustizia, che ha risposto con un galante baciamano. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: almasri - meloni
Caso Almasri, il tribunale dei ministri: processo per Piantedosi, Nordio e Mantovano. Archiviazione per Meloni
Caso Almasri, Meloni: “Notificata oggi la mia archiviazione”
Caso Almasri, Meloni: «Mia posizione archiviata. Assurdo che Nordio, Piantedosi e Mantovano vadano a giudizio: ogni scelta concordata»
Caso #Almasri infiamma il #Parlamento. La ricostruzione di #Nordio #Meloni #Piantedosi #5febbraio #Tv2000 - facebook.com Vai su Facebook
Per il torturatore Al Masri e l'ergastolano Chico Forti un bel volo di Stato. Per i volontari umanitari della Flotilla niente, il viaggio di rientro se lo paghino loro. Governo Meloni. - X Vai su X
Almasri: Meloni in aula, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto della Camera - Un baciamano, da parte di Carlo Nordio, pacche sulle spalle e complimenti per Giorgia Meloni in occasione del voto a ... Da iltempo.it
Meloni in Aula alla Camera, voterà sul caso Almasri - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Lo riporta giornaledibrescia.it