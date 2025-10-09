Almasri le bugie della sinistra a cui non frega nulla dell’interesse nazionale Ecco perchè Nordio ha ragione

Niente da fare, la sinistra resta con le pive nel sacco anche sul caso Almasri. La Camera dei Deputati ha respinto gli  assalti dell’opposizione a Nordio, Piantedosi e Mantovano negando l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia, dell’Interno e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, chiesta dal Tribunale dei Ministri, per la vicenda del rimpatrio del generale libico. Ma come mai tanto accanimento e quali erano le ragioni del governo pe r aver spedito su un volo di Stato, il Libia, il generale libico? Caso Almasri, le ragioni del governo Meloni e le critiche della sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

