Niente da fare, la sinistra resta con le pive nel sacco anche sul caso Almasri. La Camera dei Deputati ha respinto gli assalti dell’opposizione a Nordio, Piantedosi e Mantovano negando l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia, dell’Interno e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, chiesta dal Tribunale dei Ministri, per la vicenda del rimpatrio del generale libico. Ma come mai tanto accanimento e quali erano le ragioni del governo pe r aver spedito su un volo di Stato, il Libia, il generale libico? Caso Almasri, le ragioni del governo Meloni e le critiche della sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Almasri, le bugie della sinistra a cui non frega nulla dell’interesse nazionale. Ecco perchè Nordio ha ragione