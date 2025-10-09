Almasri la Camera non autorizza processo per Nordio e Piantedosi | Meloni presente al voto

A seguito del voto, il premier Meloni si è congratulata con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dangogli una pacca sulla spalle e lui ha risposto facendole il baciamano. Concluse le tre votazioni ha lasciato l'aula di Montecitorio immediatamente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Almasri, la Camera non autorizza processo per Nordio e Piantedosi: Meloni presente al voto

In questa notizia si parla di: almasri - camera

