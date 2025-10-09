Pacche sulle spalle e un 'baciamano' del ministro della Giustizia alla premier Giorgia Meloni. E' l'immagine che restituisce meglio di altre il voto dell'Aula della Camera alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano sul caso Almasri. Una immagine capace di fare insorgere le opposizioni che da tempo chiedevano alla presidente del Consiglio di presentarsi in Parlamento per riferire sui dossier piu' 'caldi', dalla crisi a Gaza ai dazi americani. Invece il capo del governo si presenta per dare il suo voto ai 'suoi' ministri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Almasri, il voto fa impazzire dem e Anm: "Nel Pd è caccia all'uomo"