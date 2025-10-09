Almasri il caso dei franchi tiratori nell’opposizione che hanno votato per salvare i ministri Il relatore di minoranza | Noi dem compatti Nordio ha perso autorevolezza – L’intervista

Si mette un punto sul caso Almasri. Ma porta con sè un po’ di maretta nel centrosinistra. Stamattina, 9 ottobre, la Camera dei deputati ha negato l’autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano, nell’ambito dell’inchiesta che riguarda il generale libico Almasri, liberato e rimpatriato sebbene sul suo nome pendesse un mandato di cattura della Corte penale internazionale dell’Aja. Al “salvataggio” dei tre membri del governo avrebbero contribuito anche alcuni esponenti dell’opposizione. È già caccia all’uomo nei corridoi di Montecitorio, dove a proteggere i responsabili è stato il voto segreto, utilizzato questa mattina. 🔗 Leggi su Open.online

