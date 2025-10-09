Almasri De Raho M5s | L’Italia non può barattare la liberazione di un criminale con qualunque altro interesse

“La liberazione di un criminale è contraria ai valori della nostra Costituzione e agli interessi del nostro Paese. L’Italia è uno Stato di diritto, i ministri e il governo tutto devono essere guida nella strada della legalità. L’Italia non può barattare la liberazione di un criminale con qualunque altro interesse “. A rivendicarlo Federico Cafiero De Raho, vicepresidente M5s nelle commissioni Giustizia e Antimafia, in Aula alla Camera. “Quale sarebbe questo interesse? La sicurezza dei nostri connazionali in Libia, che però è emerso solo dopo che i ministri sono stati indagati, nessuno lo aveva detto prima in Parlamento o fuori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

