Almasri De Raho M5s | L’Italia non può barattare la liberazione di un criminale con qualunque altro interesse
“La liberazione di un criminale è contraria ai valori della nostra Costituzione e agli interessi del nostro Paese. L’Italia è uno Stato di diritto, i ministri e il governo tutto devono essere guida nella strada della legalità. L’Italia non può barattare la liberazione di un criminale con qualunque altro interesse “. A rivendicarlo Federico Cafiero De Raho, vicepresidente M5s nelle commissioni Giustizia e Antimafia, in Aula alla Camera. “Quale sarebbe questo interesse? La sicurezza dei nostri connazionali in Libia, che però è emerso solo dopo che i ministri sono stati indagati, nessuno lo aveva detto prima in Parlamento o fuori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Caso Almasri, il centrodestra salva Nordio, Piantedosi e Mantovano. L'ex relatore Gianassi (Pd): "Un salvacondotto per garantire l'impunità” - facebook.com Vai su Facebook
Caso Almasri: la Camera salva Nordio, Piantedosi e Mantovano dal processo. Meloni presente in aula per blindare i suoi ministri - it la discussione alla Camera sull'autorizzazione a procedere verso Nordio, Piantedosi e Mantovano per il caso Almasri. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Almasri: la Camera dice no al processo - Più di 250 deputati negano l'autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano. Da avvenire.it