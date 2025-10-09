Almasri Aula riunita su autorizzazioni
10.15 La Camera è riunita per votare la relazione della Giunta alle autorizzazioni sulla vicenda Almasri, il generale libico ricercato dalla Cpi arrestato a Torino e poi rimpatriato. Il Tribunale dei ministri chiede l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario alla Presidenza Mantovano. Nei giorni scorsi la Giunta per le autorizzazioni si è espressa contro l'autorizzazione. In Aula i titolari di Giustizia e Interno e Mantovano. Assente la premier Meloni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
**Almasri: Schlein, 'Meloni spieghi in aula responsabilità politica che si è assunta'**
Relazione Giunta per l'Aula su caso Almasri entro fine settembre
Almasri, Dori: per fine settembre in aula relazione Giunta Camera
Il caso Almasri domani in Aula. Ecco cosa dirà la relazione della maggioranza: Nordio, Piantedosi e Mantovano hanno agito per difendere "interessi dello stato costituzionalmente rilevanti".
