Almasri Aula riunita su autorizzazioni

10.15 La Camera è riunita per votare la relazione della Giunta alle autorizzazioni sulla vicenda Almasri, il generale libico ricercato dalla Cpi arrestato a Torino e poi rimpatriato. Il Tribunale dei ministri chiede l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario alla Presidenza Mantovano. Nei giorni scorsi la Giunta per le autorizzazioni si è espressa contro l'autorizzazione. In Aula i titolari di Giustizia e Interno e Mantovano. Assente la premier Meloni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

