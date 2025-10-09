Almanacco del 9 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Mercoledì 9 Ottobre è il 283° giorno del calendario gregoriano, mancano 82 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San GorgonioProverbio di OttobreSe piove per San Gorgonio, tutto ottobre è un demonioAccadde Oggi1888 – Il Monumento a Washington viene aperto al pubblico1900 – Le Isole Cook. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

