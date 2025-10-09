almanacco del 09 10 2025

almanacco del giorno giovedì 9 ottobre Buona giornata da Francesco Vitale da oggi le chiese ci stavo rispondendo e Roger è così perché ogni tanto sonno devi fare riflessione che arrivano messaggi in tempo reale Mentre Mentre leggiamo mettervi a minor che dicevo oggi la chiesa celebra la memoria di san Dionigi sai Chi era San Siro Jr vescovo e martire e dei suoi compagni Quindi anche San Dionigi e compagni sono nati oggi John Lennon John Lennon è David Cameron Ma noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati per terra sono i nostri nati per oggi Allora buon compleanno è a Mimmo Ciao Mimmo Tantissimi auguri a Katia Giovanna Monica Eva Yara e Rossella salutiamo anche Alessandra Simona Enrico e Gloria e allora poi sappiamo anche Nicola è che sei già svegliato comincia vediamo delle immagini che ci mostrano il bello di essere tutti uniti questo già ci fa ci fa raccontare un po' il nostro viaggio nel tempo dicevamo Allora ci porta in quel 9 ottobre 1963 in Italia si consuma una delle più grandi tragedie della storia repubblicana alle 22:39 una frana di oltre 260 milioni di metri cubi si stacca dal monte Toc precipita nel lago artificiale della diga del Vajont l'onda generata Cavalca la biga e distrugge diversi paesi del Fondovalle causando quasi 2000 vittime nel 1966 viene catturato in Bolivia Il rivoluzionario argentino Ernesto cechevara che sarà giustiziato il giorno successivo mentre nel 2006 la quella del Nord Conduce il suo primo test nucleare sotterraneo non abbiamo di che lamentarsi è vero Allora vi auguro una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

