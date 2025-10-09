Alluvione ottobre 2024 200mila euro per il ripristino di due impianti di sollevamento della fognatura bianca

Cesenatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Cesenatico nella giornata di ieri ha approvato una delibera con il progetto di fattibilità per il ripristino di due impianti di sollevamento di fognatura bianca danneggiati dagli eventi alluvionali di ottobre 2024. I due impianti in oggetto sono quello definito ‘Metano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alluvione - ottobre

Lavori post alluvione, avanti tutta: "Entro ottobre la conclusione"

Strade devastate dall'alluvione, partono i cantieri su tutto l'appennino: 65 milioni di investimenti entro ottobre

Strade devastate dall'alluvione, partono i cantieri su tutto l'appennino: 40 milioni di investimenti entro ottobre

alluvione ottobre 2024 200milaAlluvioni 2023 e 2024: i termini e i rimborsi per le delocalizzazioni - Il Commissario Straordinario della Protezione Civile Curcio ha disposto l’aggiornamento della stima dei fabbisogni finanziari per la ricostruzione ... Secondo corriereromagna.it

alluvione ottobre 2024 200milaStato d'emergenza prorogato per le alluvioni 2024 - TOSCANA: La decisione del Consiglio dei ministri ha una gittata di altri 12 mesi. Si legge su toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Alluvione Ottobre 2024 200mila