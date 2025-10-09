All' s Fair | Il trailer ufficiale italiano del legal drama con Kim Kardashian Naomi Watts e un cast stellare
Creata dal prolifico Ryan Murphy, All's Fair debutta su Disney+ il 4 novembre, in contemporanea con gli Stati Uniti. Nel cast anche Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka e Glenn Close. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: fair - trailer
All's Fair: Il trailer ufficiale italiano del legal drama con Kim Kardashian, Naomi Watts e un cast stellare - Creata dal prolifico Ryan Murphy, All's Fair debutta su Disney+ il 4 novembre, in contemporanea con gli Stati Uniti. Riporta comingsoon.it
All’s Fair, il legal drama tutto al femminile in arrivo su Disney+ si svela col primo trailer ufficiale - All's Fair, l'attesa serie con Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Glenn Close si è svelata col primo trailer ufficiale ... Secondo bestmovie.it