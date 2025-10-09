All’ospedale Cardarelli la prima angiosuite installata in Italia dedicata all’emergenza
In un’unica sala di Radiologia Interventistica, all’ospedale Cardarelli di Napoli, un Angiografo, una Tac, il Tavolo operatorio e l’ecografo permettono di non spostare il paziente in emergenza, riducendo i tempi che intercorrono tra diagnosi e intervento Ieri l’Ospedale Cardarelli di Napoli è diventato la prima struttura sanitaria pubblica in Italia a dotarsi di una sala . 🔗 Leggi su 2anews.it
