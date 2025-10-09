Sono in corso importanti lavori pubblici di ristrutturazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico. Da una parte han preso il via su 50 alloggi Acer in via Ghini e via Tisi, ad Argenta, compresi il cambio di porte e finestre, e senza spostamento di inquilini. Al termine di questi interventi dieci appartamenti verranno assegnati ad altrettante famiglie in lista di attesa. L’intera operazione è finanziata con fondi Pnnr. D’altro canto si è aperto un ulteriore cantiere di rilevante interesse, ad Anita. Che, con risorse regionali post sisma 2012, di circa 900 mila euro, erogate alla curia di Ravenna dalla Regione Emilia-Romagna, riguarda la chiesa della Beata Vergine Immacolata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alloggi Acer e chiesa di Anita. Al via le opere di ristrutturazione