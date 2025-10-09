Alloggi Acer e chiesa di Anita Al via le opere di ristrutturazione
Sono in corso importanti lavori pubblici di ristrutturazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico. Da una parte han preso il via su 50 alloggi Acer in via Ghini e via Tisi, ad Argenta, compresi il cambio di porte e finestre, e senza spostamento di inquilini. Al termine di questi interventi dieci appartamenti verranno assegnati ad altrettante famiglie in lista di attesa. L’intera operazione è finanziata con fondi Pnnr. D’altro canto si è aperto un ulteriore cantiere di rilevante interesse, ad Anita. Che, con risorse regionali post sisma 2012, di circa 900 mila euro, erogate alla curia di Ravenna dalla Regione Emilia-Romagna, riguarda la chiesa della Beata Vergine Immacolata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: alloggi - acer
Alloggi Acer, un maxi piano di efficientamento energetico per 15 edifici
Lavori a rilento negli alloggi Acer. Carrara: "Completati a fine anno"
Emergenza casa, i dati Acer: 3 mila persone in attesa, mancano 700 alloggi. "Serve un nuovo piano"
San Martino in Pedriolo ha festeggiato l’inaugurazione dell’immobile Erp, completamente riqualificato da Acer Bologna grazie a un importante investimento pubblico. Un edificio che torna a nuova vita, con alloggi moderni, sicuri ed efficienti, nel cuore della f - facebook.com Vai su Facebook
Da Aler 15 alloggi al fondo casa della Chiesa di Milano - La giunta di Regione Lombardia ha infatti approvato la destinazione di una prima tranche di appartamenti che ... Segnala ansa.it
Due alloggi Acer per gli autisti di Seta: “Siamo fra le prime aziende in Italia a farlo” - Reggio Emilia, 18 dicembre 2024 – Cerimonia di consegna delle chiavi, stamani, in viale Montegrappa 6 a Reggio, dove Acer ha assegnato a Seta due alloggi per autisti, nell'ambito di una messa a ... Come scrive ilrestodelcarlino.it