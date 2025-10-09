Alloggi Acer e chiesa di Anita Al via le opere di ristrutturazione

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso importanti lavori pubblici di ristrutturazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico. Da una parte han preso il via su 50 alloggi Acer in via Ghini e via Tisi, ad Argenta, compresi il cambio di porte e finestre, e senza spostamento di inquilini. Al termine di questi interventi dieci appartamenti verranno assegnati ad altrettante famiglie in lista di attesa. L’intera operazione è finanziata con fondi Pnnr. D’altro canto si è aperto un ulteriore cantiere di rilevante interesse, ad Anita. Che, con risorse regionali post sisma 2012, di circa 900 mila euro, erogate alla curia di Ravenna dalla Regione Emilia-Romagna, riguarda la chiesa della Beata Vergine Immacolata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

alloggi acer e chiesa di anita al via le opere di ristrutturazione

© Ilrestodelcarlino.it - Alloggi Acer e chiesa di Anita. Al via le opere di ristrutturazione

In questa notizia si parla di: alloggi - acer

Alloggi Acer, un maxi piano di efficientamento energetico per 15 edifici

Lavori a rilento negli alloggi Acer. Carrara: "Completati a fine anno"

Emergenza casa, i dati Acer: 3 mila persone in attesa, mancano 700 alloggi. "Serve un nuovo piano"

Da Aler 15 alloggi al fondo casa della Chiesa di Milano - La giunta di Regione Lombardia ha infatti approvato la destinazione di una prima tranche di appartamenti che ... Segnala ansa.it

Due alloggi Acer per gli autisti di Seta: “Siamo fra le prime aziende in Italia a farlo” - Reggio Emilia, 18 dicembre 2024 – Cerimonia di consegna delle chiavi, stamani, in viale Montegrappa 6 a Reggio, dove Acer ha assegnato a Seta due alloggi per autisti, nell'ambito di una messa a ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Alloggi Acer Chiesa Anita