All’epoca si diceva | Questa non è come l’eroina non crea dipendenza Ma in realtà fa schifo come tutte
G eorge Clooney si è aperto in un’intervista a Esquire, svelando un lato sorprendente della sua giovinezza. Prima di diventare il volto impeccabile accanto alla moglie Amal Alamuddin, l’attore ha vissuto anni scapestrati, segnati da eccessi e sperimentazioni. « Nell’82 ci ho provato, con la cocaina e altre cose. Scherzavo sempre sul fatto che usavo troppe droghe, ma la verità è che non è mai stato un grosso problema per me », ha confessato Clooney, oggi 64enne. Venezia 2025: George Clooney sornione e gli altri fatti del secondo giorno X Leggi anche › George Clooney e la tinta castana ai capelli: «Effetto terribile crisi di mezza età» George Clooney: «Anch’io sniffavo cocaina da giovane». 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: epoca - diceva
Nell'epoca vittoriana, l'igiene personale, anche tra i reali, era molto diversa da oggi! Si diceva che la stessa Regina Vittoria non avesse un rapporto molto stretto con l'acqua e il sapone... Un aneddoto curioso (e un po' imbarazzante) racconta che in molte occa - facebook.com Vai su Facebook
Purtroppo anch’io, come #EnzoIacchetti, ho avuto il dispiacere di conoscere questo individuo: Eyal #Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. A luglio 2024 negava che #Israele avesse commesso crimini di guerra e diceva che io, sostenendo il c - X Vai su X