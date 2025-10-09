All’epoca si diceva | Questa non è come l’eroina non crea dipendenza Ma in realtà fa schifo come tutte

Iodonna.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

G eorge Clooney si è aperto in un’intervista a Esquire, svelando un lato sorprendente della sua giovinezza. Prima di diventare il volto impeccabile accanto alla moglie Amal Alamuddin, l’attore ha vissuto anni scapestrati, segnati da eccessi e sperimentazioni. « Nell’82 ci ho provato, con la cocaina e altre cose. Scherzavo sempre sul fatto che usavo troppe droghe, ma la verità è che non è mai stato un grosso problema per me », ha confessato Clooney, oggi 64enne. Venezia 2025: George Clooney sornione e gli altri fatti del secondo giorno X Leggi anche › George Clooney e la tinta castana ai capelli: «Effetto terribile crisi di mezza età» George Clooney: «Anch’io sniffavo cocaina da giovane». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «All’epoca si diceva: "Questa non è come l’eroina, non crea dipendenza". Ma in realtà fa schifo come tutte»

