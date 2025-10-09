Allenatore Juve Sabato lancia la suggestione | In futuro mi piacerebbe vedere lui sulla panchina bianconera

Allenatore Juve, Antonio Sabato, ex calciatore, ha lanciato la suggestione Vincenzo Italiano sulla panchina bianconera in futuro. Il valzer delle panchine è uno dei temi più affascinanti e costantemente discussi nel mondo del calcio. L’ex calciatore Antonio Sabato, intervenuto durante la trasmissione “Maracanà” su TMW Radio, ha condiviso la sua visione sul futuro di due delle panchine più prestigiose della Serie A, associando due grandi allenatori alla Fiorentina e alla Juventus. PAROLE – « Credo che Spalletti possa rientrare alla Fiorentina. E alla Juventus, in futuro, vedrei bene Vincenzo Italiano ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenatore Juve, Sabato lancia la suggestione: «In futuro mi piacerebbe vedere lui sulla panchina bianconera»

Staff Tudor Juve, l’allenatore croato avrà a disposizione cinque profili: l’ultimo che si è aggiunto in ordine di tempo è un preparatore atletico. Tutti i nomi che lavoreranno con il tecnico bianconero

Nuovo CT Italia Under 21, è Silvio Baldini l’allenatore! Arriva il comunicato ufficiale che sottolinea anche l’insediamento di un ex Juve nello staff: ecco di chi si tratta!

Nicolussi Caviglia, altra chance in Serie A per l’ex Juve? Quel club piace molto a un DS e a un allenatore in particolare! L’indiscrezione lo riporta in Serie A

Juve, Sabatini: 'Comolli aveva chiamato Gasp chiedendogli un motivo per prenderlo' - Secondo quanto raccontato dal giornalista Sandro Sabatini, il dg della Juventus Damien Comolli avrebbe contattato qualche settimana fa Gian Piero Gasperini chiedendogli i motivi per i quali lo avrebbe ... Come scrive it.blastingnews.com

Juve, Padoin è il nuovo allenatore dell'Under 20: il comunicato - Voglio aiutare i giocatori" Padoin ai microfoni del club ha detto: "Quella dell'anno scorso è stata un'annata che mi ha regalato grandi soddisfazioni e per questo ... Riporta corrieredellosport.it