Inter News 24 da Appiano Gentile. Questa mattina, Cristian Chivu e i suoi uomini dell’ Inter hanno svolto una sessione di rifinitura a Appiano Gentile, in vista dell’amichevole internazionale contro l’Atletico Madrid, che si giocherà domani alle ore 18:00 (ora locale) a Bengasi, in Libia, presso il rinnovato Benghazi International Stadium. La partita, che assegnerà la Reconstruction Cup – FDRL Cup, sarà un’importante occasione di test per i nerazzurri durante la sosta per gli impegni delle Nazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Allenamento Inter, nerazzurri al lavoro alla vigilia dell’amichevole con l’Atletico Madrid – FOTO e REPORT