All' Auditorium Modigliani lo spettacolo teatrale per tutta la famiglia Il Gruffalò

Padovaoggi.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Promovies conclude la sua lunghissima stagione di eventi culturali, proiezioni e spettacoli estivi proponendo in teatro l’atteso musical per tutta la famiglia dal titolo "Il Gruffalò" in programma sabato 25 ottobre all’Auditorium Modigliani di Padova (in via degli Scrovegni, 30). I biglietti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auditorium - modigliani

Rassegna teatrale all’Auditorium - L’Auditorium Ferrari, proprio mentre si sta ancora svolgendo la rassegna ‘Maranello Incontra’, presenta la rassegna teatrale per la stagione ‘25/26’: dal 18 novembre 2025 all’8 aprile 2026, sette spet ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Auditorium Modigliani Spettacolo Teatrale