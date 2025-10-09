Allarme sicurezza a Salerno De Luca | Bisogna tornare nei quartieri Un mio ritorno a sindaco? Abbiate fede

“Abbiamo un problema sicurezza che è diventato serio”: lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina a Palazzo di Città per la presentazione della stagione musicale del Teatro Verdi.  Sul caso dei bivacchi sul Carmine, in particolare: “Non è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

allarme sicurezza salerno deAllarme sicurezza e furti a Salerno. De Luca: “Situazione al limite della sopportazione. Serve il pugno di ferro” - “Dobbiamo riprendere in mano il tema della sicurezza nella città con il pugno di ferro – ha proseguito De Luca - Secondo ondanews.it

allarme sicurezza salerno deSicurezza a Salerno, De Luca torna a parlare da “sindaco”: “Serve pugno di ferro” - Il presidente ha puntato il dito su alcune aree considerate più critiche, tra cui il Carmine e il centro storico e che “Va ripresa la battaglia contro la cafoneria” ... infocilento.it scrive

