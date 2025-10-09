Allarme nei supermercati scatta il richiamo per queste bevande | l’allerta del Ministero
Allerta alimentare in tutta Italia: il Ministero della Salute ha annunciato un maxi richiamo di bevande per la presenza di Novel Food non autorizzato, una sostanza non ammessa secondo le normative europee sulla sicurezza alimentare. La comunicazione è arrivata attraverso il portale ufficiale del Ministero dedicato ai richiami di prodotti alimentari, con la pubblicazione di sette avvisi. Leggi anche: Terribile incidente in campo per il giocatore della nazionale: é a rischio paralisi I prodotti interessati dal richiamo. I provvedimenti di ritiro, risalenti già allo scorso agosto ma resi pubblici solo ora, riguardano una serie di tisane e una birra a base di canapa, vendute con marchi molto diffusi sul mercato: Hemp Infusion, Tisanapa e Soul Rebel. 🔗 Leggi su Tvzap.it
