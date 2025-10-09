Allarme lungo il Corso Palazzo Perticari | fumo e paura Donna intrappolata
Ore 13 e 30. Corso sbarrato verso la piazza da un’auto dei vigili urbani. Sotto palazzo Perticari Signoretti, una autoscala dei vigili del fuoco con l’appoggio di altri tre mezzi. Quindi due pantere della Polizia e un’autoambulanza del 118. Perché non appena è scattato il sistema antincendio all’ultimo piano, con nuvole di fumo che uscivano dalle finestre, s’è pensato ad una tragedia. Dentro era rimasta intrappolata, perché erano scattate i sistemi di sicurezza e quindi la chiusura automatica delle porte, anche la collaboratrice di Franco Signoretti, Maddalena Paolini, storica dell’arte e anche figlia del presidente della Provincia, Giuseppe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Allarme lungo il Corso. Palazzo Perticari: fumo e paura. Donna intrappolata - Durante la manutenzione di una caldaia è scattato il sistema antincendio che ha fatto chiudere le porte del secondo piano.
