Allarme droga tra gli studenti | parte il progetto Scuole Sicure con controlli a tappeto

Frosinonetoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via, da Sora, il progetto ministeriale “Scuole sicure” per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.In quest’ottica, nella mattinata di ieri, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, la zona del Sorano è stata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: allarme - droga

Allarme droga, boom di casi in estate. “L’adolescenza è l’età critica, spinti dalla paura di essere esclusi”

Droga, l’allarme del procuratore di Bologna Paolo Guido: “Narcotraffico con metodi mafiosi”

Dipendenze, il Sert lancia l’allarme: "Eroina resta la droga più diffusa, ma il crack è la vera emergenza"

allarme droga studenti parteDroga, spacciatori a ore: la nuova arma dei clan. Studenti, rider, ausiliari del traffico: ecco chi sono - C’è chi sfreccia in scooter con lo zaino di Deliveroo, chi nasconde le dosi tra i sacchi dell’immondizia, e chi riceve ordini su Telegram e WhatsApp come se stesse gestendo ... Si legge su ilmessaggero.it

allarme droga studenti parteAllarme droga: «L’imminente Conferenza sulle dipendenze riscriva le regole del gioco» - Il video di un ragazzo che si prepara una dose di crack in un bar del centro di Pesaro ha fatto il giro del web. Riporta vita.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Droga Studenti Parte