Allarme alimentare | diverse bevande ritirate per presenza di elementi non autorizzati
Un richiamo di vasta portata, che coinvolge diverse aziende e marchi noti nel settore dei prodotti a base di canapa. Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro immediato di tisane e birra alla canapa per la presenza di un novel food non autorizzato. Si tratta di alimenti contenenti componenti non approvate per l’uso nel consumo umano secondo la normativa europea vigente. Gli avvisi, pubblicati sul portale ufficiale dedicato ai richiami alimentari, riguardano in tutto sette prodotti: sei tisane e una birra. Sebbene le segnalazioni siano state rese pubbliche solo ora, i provvedimenti di ritiro risalgono già al mese di agosto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: allarme - alimentare
Dilaga la povertà alimentare in Italia e ActionAid lancia l’allarme: nel 2023 quasi 6 milioni di italiani senza pasti adeguati
“Contiene veleni tossici che alterano gli ormoni e possono danneggiare i bambini”: l’allarme choc negli studi sulla pellicola alimentare
Alimentare, nuova impennata di costi e "La cioccolata che diventa un lusso": l’allarme di Confartigianato Imprese Piemonte
Il #Pma delle #NazioniUnite ha lanciato l’allarme e ha sottolineato che, milioni di persone, vivono in condizioni di grave insicurezza #alimentare - X Vai su X
È allarme nel settore alimentare: “11.000 incidenti nel 2025”. Ma quali sono i mestieri più colpiti? - facebook.com Vai su Facebook
Disuguaglianza alimentare e rischi per la salute: l'allarme dal nuovo rapporto Lancet - Il nuovo rapporto Lancet rivela che metà della popolazione mondiale non ha accesso a una dieta sana, con gravi rischi per la salute. Lo riporta msn.com
Sicurezza alimentare: Coldiretti, “nel 2025 quasi un allarme al giorno a causa delle importazioni di cibo straniero” - Nel 2025 si è registrato quasi un allarme alimentare al giorno a causa delle importazioni di cibo straniero, dalle arachidi cinesi con aflatossine cancerogene oltre i limiti alle arance egiziane con ... Si legge su agensir.it