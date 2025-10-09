Un richiamo di vasta portata, che coinvolge diverse aziende e marchi noti nel settore dei prodotti a base di canapa. Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro immediato di tisane e birra alla canapa per la presenza di un novel food non autorizzato. Si tratta di alimenti contenenti componenti non approvate per l’uso nel consumo umano secondo la normativa europea vigente. Gli avvisi, pubblicati sul portale ufficiale dedicato ai richiami alimentari, riguardano in tutto sette prodotti: sei tisane e una birra. Sebbene le segnalazioni siano state rese pubbliche solo ora, i provvedimenti di ritiro risalgono già al mese di agosto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Allarme alimentare: diverse bevande ritirate per presenza di elementi non autorizzati