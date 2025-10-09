Aveva presentato richiesta di allargare la Ztl in centro storico lo scorso mese di maggio, ma la risposta del Comune – arrivata soltanto ora – è stata negativa. Ed ora il Forum Ferrara Partecipata scrive una lettera aperta al sindaco Fabbri "affinché anche i cittadini interessati possano conoscere l’esito della petizione, rimanendo comunque sempre valida la nostra domanda su come codesta amministrazione voglia rispondere ad una forte domanda di riconversione ecologica della nostra città, al fine di garantire la sicurezza stradale, la salute, la decarbonizzazione, la vivibilità dei luoghi". Nella petizione si chiedeva di completare al più presto la Ztl medioevale (attuale Ztl B) estendendola all’area compresa tra corso Giovecca e via Baluardi, da nord a sud, e tra via Quartieri e via Porta Romana, da ovest a est (Ztl E, prevista dal Piano urbano della mobilità). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Allargare la Ztl, arriva il no del Comune. I cittadini devono sapere"