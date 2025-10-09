Alla scoperta della catacomba di Porta d' Ossuna con Le Vie dei Tesori
In arrivo il festival Le vie dei Tesori alla catacomba paleocristiana di Porta d'Ossuna a Palermo aperta sabato 11 e domenica 12 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00 con visite guidate ogni mezz'ora!ArcheOfficina organizza, in collaborazione con Le Vie dei Tesori, visite guidate alla scoperta della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: scoperta - catacomba
Villagrazia di Carini, alla catacomba visite guidate con gli archeologi alla scoperta degli affreschi dei primi cristiani
Alla scoperta degli affreschi dei primi cristiani, visite guidate alla catacomba di Villagrazia di Carini
Villagrazia di Carini, apertura e visite guidate della catacomba alla scoperta degli affreschi dei primi cristiani
In partenza da Villa De Sanctis, venerdì 10 ottobre, alle ore 14.30, On the footsteps of Martyrs and Emperors, il tour a piedi in lingua inglese alla scoperta della Roma antica e cristiana. ? Il percorso di circa quattro ore attraversa luoghi simbolo della transizi - facebook.com Vai su Facebook