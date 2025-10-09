Alla riscoperta di 6 tesori di Lecco e Brianza con le Giornate Fai d' autunno

Ci sono anche 6 tesori di Lecco e provincia nella lista di luoghi, ville e monumenti che potranno essere visitati questo fine settimana in occasione delle Giornate d'autunno del Fai. Un'occasione da non perdere per residenti e turisti, senza dimenticare l'occasione per una bella gita fuoriporta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Il piano "La Riscoperta del Quartiere Centrale" mira a trasformare l'area urbana in un grande Parco Archeologico a rete, recuperando i tesori dell'Antica Kroton

