Alla Gam di Verona la mostra Contemporaneo Non-Stop Il respiro della natura - Terra
A partire dal 9 ottobre 2025, la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti presenta la quarta ed ultima edizione del format “Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura”, a cura di Patrizia Nuzzo, Curatrice Responsabile delle Collezioni d’Arte Moderna e Contemporanea, dedicata all’elemento. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Il Museo Luigi D’Agostino "Ginetto" di Verona ospita la mostra "Ferro e Realtà Velate di Gibo"
A Verona visite guidate gratuite alla mostra “Fascismo Resistenza Libertà” per la Giornata europea egli Amici dei Musei
Si terrà giovedì 9 ottobre l'inaugurazione della seconda edizione della mostra OLBOBLO - Arte potenziale, esposizione frutto di un accordo con ABAVR - Accademia di Belle Arti di Verona e il nostro dipartimento, in seno alle iniziative del Progetto di Eccellenz - facebook.com Vai su Facebook
Nel Museo Lapidario di Verona ora arriva una mostra d’arte contemporanea - Fino al 12 ottobre 2025, nell'ambito degli eventi collaterali di ArtVerona, il Museo Lapidario Maffeiano di Verona ospita “Axis mundi”, la mostra di Raffaele Galiotto a cura di Alfonso Cariolato ... Riporta artribune.com
Le mostre da non perdere a ottobre – speciale Verona - L’appuntamento mensile dedicato alle mostre e ai progetti espositivi più interessanti di prossima apertura: ecco la nostra selezione per il mese di ottobre a Verona ... Come scrive exibart.com