Alla Gam di Verona la mostra Contemporaneo Non-Stop Il respiro della natura - Terra

Veronasera.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 9 ottobre 2025, la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti presenta la quarta ed ultima edizione del format “Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura”, a cura di Patrizia Nuzzo, Curatrice Responsabile delle Collezioni d’Arte Moderna e Contemporanea, dedicata all’elemento. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: verona - mostra

Il Museo Luigi D’Agostino "Ginetto" di Verona ospita la mostra "Ferro e Realtà Velate di Gibo"

A Verona visite guidate gratuite alla mostra “Fascismo Resistenza Libertà” per la Giornata europea egli Amici dei Musei

gam verona mostra contemporaneoNel Museo Lapidario di Verona ora arriva una mostra d’arte contemporanea - Fino al 12 ottobre 2025, nell'ambito degli eventi collaterali di ArtVerona, il Museo Lapidario Maffeiano di Verona ospita “Axis mundi”, la mostra di Raffaele Galiotto a cura di Alfonso Cariolato ... Riporta artribune.com

gam verona mostra contemporaneoLe mostre da non perdere a ottobre – speciale Verona - L’appuntamento mensile dedicato alle mostre e ai progetti espositivi più interessanti di prossima apertura: ecco la nostra selezione per il mese di ottobre a Verona ... Come scrive exibart.com

Cerca Video su questo argomento: Gam Verona Mostra Contemporaneo