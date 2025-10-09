Alice muore a 17 anni l’incidente choc fuori casa Il papà esce e la scena davanti ai suoi occhi è terribile

9 ott 2025

Una tragedia ha sconvolto all’alba di oggi la tranquillità di Precenicco, piccolo comune in provincia di Udine. Una studentessa di soli 17 anni, Alice M., ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada per raggiungere la fermata dell’autobus che l’avrebbe portata a scuola. Erano da poco passate le 6.30 quando, lungo via Edmondo Brian, la ragazza è stata investita a circa duecento metri dalla sua abitazione, in un tratto di strada poco illuminato e spesso frequentato dai residenti diretti al lavoro. La giovane stava per affrontare una giornata come tante, diretta al liceo artistico Sello, dove frequentava il quarto anno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

