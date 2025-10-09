Alice Morsanutto travolta e uccisa da un' auto sulle strisce davanti a casa la 17enne stava andando a scuola Il gemello sul bus il papà si precipita fuori e la vede agonizzante

Tragedia all?alba di oggi, giovedì 9 ottobre, a Precenicco, dove una ragazza di 17 anni ha perso la vita in seguito a un investimento mortale avvenuto intorno alle 6.30 del. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Alice Morsanutto travolta e uccisa da un'auto sulle strisce davanti a casa, la 17enne stava andando a scuola. Il gemello sul bus, il papà si precipita fuori e la vede agonizzante

